"Порвали на британский флаг": десантники отбили очередной штурм РФ под Новомихайловкой

Бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврийской бригады сорвали очередную попытку российских захватчиков захватить позиции возле Новомихайловки Донецкой области.

Источник: командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины

Дословно: "Десантники 79-ки рвут на британский флаг очередные планы врага захватить украинские позиции в районе Новомихайловки.

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Россияне в очередной раз пошли на штурм с техникой и в очередной раз отхватили по полной: 2 танка и 6 бронемашин с вражеской пехотой так и остались на поле боя, не доехав до наших позиций.

Более 80 любителей заработать двести тысяч рублей на убийстве украинцев таврийские десантники отправили просто в ад".