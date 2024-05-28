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Лукашенко хоче посилити пропаганду в Білорусі, бо не вірить у незалежні ЗМІ

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 травня 2024, 12:50
Лукашенко хоче посилити пропаганду в Білорусі, бо не вірить у незалежні ЗМІ
Олександр Лукашенко, фото: Getty images

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі з місцевими ЗМІ закликав посилити пропаганду і заявив, що незалежні ЗМІ та демократичні цінності – це лише балачки.

Джерело: провладне інформагентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Треба посилювати пропаганду і контрпропаганду, ідеологічну роботу. Хочу, щоб молоді журналісти це засвоїли. Не потрібно соромитися таких слів і понять".

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Деталі: Лукашенко почав переконувати, що начебто поняття пропаганди і піару однакові. "Суть одна. От нехай і працюють із громадською думкою на своїй території", - заявив він.

Також Лукашенко завив, що його "не треба годувати балачками про нібито незалежні ЗМІ, демократичні цінності".

Він почав брехати, що начебто на Заході переслідують і закривають ЗМІ, які не погоджуються з діями влади, а журналістів "кидають до в’язниці". При цьому Лукашенко не навів жодного такого факту, хоча й заявив, що "прикладів подібних дій безліч".

Теми: ЛукашенкоБілорусьпропаганда
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