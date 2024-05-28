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Лукашенко хочет усилить пропаганду в Беларуси, потому что не верит в независимые СМИ

Станислав ПогориловВторник, 28 мая 2024, 12:50
Лукашенко хочет усилить пропаганду в Беларуси, потому что не верит в независимые СМИ
Александр Лукашенко, фото: Getty Images

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с местными СМИ призвал усилить пропаганду и заявил, что независимые СМИ и демократические ценности - это лишь разговоры.

Источник: провластное информагентство "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Надо усиливать пропаганду и контрпропаганду, идеологическую работу. Хочу, чтобы молодые журналисты это усвоили. Не нужно стесняться таких слов и понятий".

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Детали: Лукашенко начал убеждать, что вроде бы понятия пропаганды и пиара одинаковы. "Суть одна. Вот пусть и работают с общественным мнением на своей территории", - заявил он.

Также Лукашенко завил, что его "не надо кормить разговорами о якобы независимых СМИ, демократических ценностях".

Он начал врать, что якобы на Западе преследуют и закрывают СМИ, которые не согласны с действиями власти, а журналистов "бросают в тюрьму". При этом Лукашенко не привел ни одного такого факта, хотя и заявил, что "примеров подобных действий множество".

Темы: ЛукашенкоБеларусьпропаганда
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