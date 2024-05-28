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Путін боїться Саміту миру і збирається влаштувати якусь свою платформу – Зеленський

Альона Мазуренко Вівторок, 28 травня 2024, 13:19
Путін боїться Саміту миру і збирається влаштувати якусь свою платформу – Зеленський
фото: ОП

Президент Володимир Зеленський розповів, що на фоні Саміту миру у Швейцарії, який організовує влітку Україна, російський правитель Володимир Путін вирішив влаштувати якусь "паралельну платформу".

Джерело: Зеленський на пресконференції із прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо

Пряма мова: "Ми запропонували дипломатичний шлях – Саміт миру... Ми звертаємося до лідерів світу, якщо ти хочеш миру, то давайте зустрічатися на Саміті миру. І абсолютно справедливо, що цей майданчик готуємо ми разом із іншими партнерами, бо війна у нас, тому ініціатива повинна бути у нас. Ми - жертва, на нас напали, нас вбивають.

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Не треба шукати альтернативи. Треба йти цим шляхом, якщо є ініші думки, будь ласка, приїжджайте на саміт у нас відкритий мікрофон. Будь-яка держава може приїхати і відстоювати свою думку і пропонувати пропозиції щодо дипломатичного закінчення війни...   

Путін дуже боїться Саміту миру. Він думав, що 90 країн нас не підтримають. Він зривав цей Саміт і продовжує це робити. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу. Є лідери, які досі ще не висловилися. Я вважаю, що є ті, хто може підтримати Росію, значить вони підтримують війну". 

Деталі: За словами президента, на Саміті очікують кількох предстаників із Африки. 

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Також Зеленський хотів би особистої присутності президента США Джо Байдена. 

Президент зазначив, що Путін буде "стоячи аплодувати", якщо Байдена не буде. Зокрема, тому що після Саміту миру - Росія захоче організувати щось своє і присутність представників великих держав допоможе Україні.

Що передувало: Напередодні Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру та закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у цій події.

Україна очікує, що учасники Глобального саміту миру у Швейцарії разом складуть план дій щодо трьох пунктів: вільне судноплавство, ядерна й енергетична безпека та обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Росію на нього не запрошували.

Теми: ЗеленськийвійнаРосіяпереговори
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