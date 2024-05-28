Путін боїться Саміту миру і збирається влаштувати якусь свою платформу – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що на фоні Саміту миру у Швейцарії, який організовує влітку Україна, російський правитель Володимир Путін вирішив влаштувати якусь "паралельну платформу".

Джерело: Зеленський на пресконференції із прем’єр-міністром Бельгії Александром Де Кроо

Пряма мова: "Ми запропонували дипломатичний шлях – Саміт миру... Ми звертаємося до лідерів світу, якщо ти хочеш миру, то давайте зустрічатися на Саміті миру. І абсолютно справедливо, що цей майданчик готуємо ми разом із іншими партнерами, бо війна у нас, тому ініціатива повинна бути у нас. Ми - жертва, на нас напали, нас вбивають.

Реклама:

Не треба шукати альтернативи. Треба йти цим шляхом, якщо є ініші думки, будь ласка, приїжджайте на саміт у нас відкритий мікрофон. Будь-яка держава може приїхати і відстоювати свою думку і пропонувати пропозиції щодо дипломатичного закінчення війни...

Путін дуже боїться Саміту миру. Він думав, що 90 країн нас не підтримають. Він зривав цей Саміт і продовжує це робити. І тому зараз думає влаштувати якусь паралельну платформу. Є лідери, які досі ще не висловилися. Я вважаю, що є ті, хто може підтримати Росію, значить вони підтримують війну".

Деталі: За словами президента, на Саміті очікують кількох предстаників із Африки.

ВІДЕО ДНЯ

Також Зеленський хотів би особистої присутності президента США Джо Байдена.

Президент зазначив, що Путін буде "стоячи аплодувати", якщо Байдена не буде. Зокрема, тому що після Саміту миру - Росія захоче організувати щось своє і присутність представників великих держав допоможе Україні.

Що передувало: Напередодні Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру та закликав лідерів США і Китаю особисто взяти участь у цій події.

Україна очікує, що учасники Глобального саміту миру у Швейцарії разом складуть план дій щодо трьох пунктів: вільне судноплавство, ядерна й енергетична безпека та обмін полоненими і повернення незаконно депортованих дітей.

Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. Росію на нього не запрошували.