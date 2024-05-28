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Потрібно знайти баланс: Боррель висловився щодо права України бити по території РФ

Христина Бондарєва, Анастасія ПроцВівторок, 28 травня 2024, 13:45
Потрібно знайти баланс: Боррель висловився щодо права України бити по території РФ
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель. фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, коментуючи дозвіл українським силам бити по Росії, сказав, що потрібно знайти баланс між ризиком ескалації та необхідністю України захищати себе. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на слова Борреля перед засіданням міністрів оборони держав ЄС 

Деталі: Боррель сказав, що наразі постало питання, чи дозволяють держави Заходу Україні використовувати зброю для ураження цілей за межами української території, як це нещодавно запропонував генсек НАТО Єнс Столтенберг. 

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"Чи дозволяємо ми використовувати нашу зброю далі, на російській території? Що ж, деякі держави-члени почали вирішувати це питання – знімаючи це обмеження. Ще одна важлива річ, яку ми сьогодні обговорюємо", – сказав Боррель. 

На його думку, правила ведення війни допускають удари за межами української території.

"Тут немає ніякої суперечності. Я можу відповісти або воювати проти того, хто воює проти мене з (їхньої) території. Ризик ескалації, я впевнений, дехто винесе на обговорення. Але ви повинні збалансувати ризик ескалації і необхідність для українців захищати (себе)", – зазначив Боррель.

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Нагадаємо: Генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

Цю позицію поділяють, зокрема, міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен і очільник Міноборони Естонії Ханно Певкур.

Тим часом канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.

Теми: ЄСвійнаРосіяУкраїна
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