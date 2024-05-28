Нужно найти баланс: Боррель высказался относительно права Украины бить по территории РФ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, комментируя разрешение украинским силам бить по России, сказал, что нужно найти баланс между риском эскалации и необходимостью Украины защищать себя.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Борреля перед заседанием министров обороны государств ЕС

Детали: Боррель сказал, что сейчас встал вопрос, позволяют ли государства Запада Украине использовать оружие для поражения целей за пределами украинской территории, как это недавно предложил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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"Позволяем ли мы использовать наше оружие дальше, на российской территории? Что ж, некоторые государства-члены начали решать этот вопрос – снимая это ограничение. Еще одна важная вещь, которую мы сегодня обсуждаем", – сказал Боррель.

По его мнению, правила ведения войны допускают удары за пределами украинской территории.

"Здесь нет никакого противоречия. Я могу ответить или воевать против того, кто воюет против меня с (их) территории. Риск эскалации, я уверен, кое-кто вынесет на обсуждение. Но вы должны сбалансировать риск эскалации и необходимость для украинцев защищать (себя)", – отметил Боррель.

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Напомним: Генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне приграничных боев на Харьковщине.

Эту позицию разделяют, в частности, министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен и глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.