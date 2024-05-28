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Покровський напрямок найгарячіший, захисники відбили 7 атак росіяни – Генштаб

Станіслав ПогоріловВівторок, 28 травня 2024, 13:52
Покровський напрямок найгарячіший, захисники відбили 7 атак росіяни – Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

На фронті 28 травня вже відбулося 45 бойових зіткнень, ворог атакував 9 напрямків, найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку, тут Сили оборони відбили 7 атака російських військ біля трьох населених пунктів.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Вже сьогодні, від початку доби, відбулося 45 бойових зіткнень. Окупанти здійснили сім авіаударів із застосуванням дев’яти КАБів, 656 обстрілів позицій наших військ з різних типів озброєння. Також російські терористи задіяли для ударів 43 дрони-камікадзе".

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Деталі: Повідомляється, що на Покровському напрямку окупанти з початку доби зазнали втрат в 100 осіб. ЗСУ знищили дев’ять ворожих бойових броньованих машин та два автомобілі.

На Куп’янському напрямку від початку доби вже відбулося 7  боєзіткнень; на Лиманському напрямку на цей час триває 5 ворожих атак; на Сіверському напрямку 1 атаку українські воїни відбили та ще 4 тривають; на Краматорському напрямку від початку доби противник уже 4 рази намагався покращити тактичне положення, на даний час триває бойове зіткнення в районі Андріївки; на Курахівському напрямку 1 атаку неподалік Костянтинівки вже відбито, триває бій в районі Водяного; від початку доби на Времівському напрямку захисники відбивають атаку в районі Роздольного; на Придніпровському напрямку ворог здійснив три невдалі спроби відтіснити українських воїнів від Кринок.

Військові також повідомили, що на Харківському напрямку від початку доби окупанти штурмових дій не вели, підрозділи ЗСУ укріплюють оборону та тримають російських загарбників під вогневим контролем.

Теми: Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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