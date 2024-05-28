Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Покровское направление самое горячее, защитники отбили 7 атак россияне - Генштаб

Станислав ПогориловВторник, 28 мая 2024, 13:52
Покровское направление самое горячее, защитники отбили 7 атак россияне - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

На фронте 28 мая уже произошло 45 боевых столкновений, враг атаковал 9 направлений, наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении, здесь Силы обороны отразили 7 атака российских войск возле трех населенных пунктов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Уже сегодня, с начала суток, произошло 45 боевых столкновений. Оккупанты совершили семь авиаударов с применением девяти КАБов, 656 обстрелов позиций наших войск из различных типов вооружения. Также российские террористы задействовали для ударов 43 дрона-камикадзе".

Реклама:

Детали: Сообщается, что на Покровском направлении оккупанты с начала суток понесли потери в 100 человек. ВСУ уничтожили девять вражеских боевых бронированных машин и два автомобиля.

На Купянском направлении с начала суток уже произошло 7 боестолкновений; на Лиманском направлении в настоящее время продолжается 5 вражеских атак; на Северском направлении 1 атаку украинские воины отбили и еще 4 продолжаются; на Краматорском направлении с начала суток противник уже 4 раза пытался улучшить тактическое положение, в настоящее время продолжается боестолкновение в районе Андреевки; на Кураховском направлении 1 атаку неподалеку Константиновки уже отбито, продолжается бой в районе Водяного; с начала суток на Времовском направлении защитники отражают атаку в районе Раздольного; на Приднепровском направлении враг совершил три неудачные попытки оттеснить украинских воинов от Крынок.

Военные также сообщили, что на Харьковском направлении с начала суток оккупанты штурмовых действий не вели, подразделения ВСУ укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем.

Темы: Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

обновленоЧерновицкий ТЦК заявил о втором нападении на работников за два дня, киевлянин написал заявление

ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет – Федоров

В воскресенье отключение света планируют применять вечером и ночью

фотоЗеленский прилетел в Сингапур и выступит на форуме по безопасности

обновлено от 5:59ДТЭК: Враг серьезно повредил оборудование на двух ТЭС

ПВО сбила 35 из 53 ракет и почти полсотни "Шахедов"

Все новости...
Вооруженные силы
Уже 613 заключенных вступили в ряды ВСУ: будут штурмовиками − Малюська
Воины 110 бригады снова сбили вражеский Су-25
"Звездные войны" в Крыму, зачистка генералов в армии РФ и "грады" на Sea Baby – главное о войне за неделю
Последние новости
22:23
Мелони назвала европейские выборы "референдумом-выбором между двумя Европами"
22:00
ФутболБоруссия Дортмунд - Реал Мадрид: ОНЛАЙН
21:56
теннисЕдинственная надежда Украины: Свитолина одолела Богдан в третьем круге "Ролан Гаррос"
21:52
Зеленский впервые встретился с президентом Тимора-Лешти и пригласил его в Украину
21:39
обновленоЧерновицкий ТЦК заявил о втором нападении на работников за два дня, киевлянин написал заявление
21:26
Россияне больше всего атакуют на Покровском направлении – Генштаб
21:05
картаВ воскресенье в Украине дожди и жара
20:42
СМИ узнали, как хакеры проникли в систему главного информагентства Польши
20:29
ДнепроГЭС в критическом состоянии, о производстве электричества речь не идет – Федоров
20:22
Европейская торговая группа отрицает, что близка к соглашению по жалобе с Microsoft
Все новости...
Реклама:
Реклама: