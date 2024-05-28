Покровское направление самое горячее, защитники отбили 7 атак россияне - Генштаб

На фронте 28 мая уже произошло 45 боевых столкновений, враг атаковал 9 направлений, наиболее напряженная ситуация сохраняется на Покровском направлении, здесь Силы обороны отразили 7 атака российских войск возле трех населенных пунктов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "Уже сегодня, с начала суток, произошло 45 боевых столкновений. Оккупанты совершили семь авиаударов с применением девяти КАБов, 656 обстрелов позиций наших войск из различных типов вооружения. Также российские террористы задействовали для ударов 43 дрона-камикадзе".

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Детали: Сообщается, что на Покровском направлении оккупанты с начала суток понесли потери в 100 человек. ВСУ уничтожили девять вражеских боевых бронированных машин и два автомобиля.

На Купянском направлении с начала суток уже произошло 7 боестолкновений; на Лиманском направлении в настоящее время продолжается 5 вражеских атак; на Северском направлении 1 атаку украинские воины отбили и еще 4 продолжаются; на Краматорском направлении с начала суток противник уже 4 раза пытался улучшить тактическое положение, в настоящее время продолжается боестолкновение в районе Андреевки; на Кураховском направлении 1 атаку неподалеку Константиновки уже отбито, продолжается бой в районе Водяного; с начала суток на Времовском направлении защитники отражают атаку в районе Раздольного; на Приднепровском направлении враг совершил три неудачные попытки оттеснить украинских воинов от Крынок.

Военные также сообщили, что на Харьковском направлении с начала суток оккупанты штурмовых действий не вели, подразделения ВСУ укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем.