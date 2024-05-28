"Африканці по $2200": Росія активізує рекрутинг найманців для війни проти України – ГУР

Росія значно активізувала кампанію з набору іноземних найманців для війни проти України.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України

Деталі: За даними розвідки, йдеться про рекрутинг живої сили у центральній Африці, зокрема – в Руанді, Бурунді, Конґо та Уганді.

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Вербуванням африканців для їхньої участі у "мʼясних" штурмах на українській землі займається спеціально створений підрозділ Міністерства оборони Росії.

Щодо "розцінок", то ГУР зазначає, що найманців заманюють стартовою грошовою виплатою у розмірі 2000 доларів за підписання контракту, обіцяють щомісячне забезпечення у 2200 доларів, медичне страхування, а також — російський паспорт для солдата і членів його сім’ї.