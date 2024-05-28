"Африканцы по $2200": Россия активизирует рекрутинг наемников для войны против Украины – ГУР

Россия значительно активизировала кампанию по набору иностранных наемников для войны против Украины.

Источник: пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины

Детали: По данным разведки, речь идет о рекрутинге живой силы в центральной Африке, в частности - в Руанде, Бурунди, Конго и Уганде.

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Вербовкой африканцев для их участия в "мясных" штурмах на украинской земле занимается специально созданное подразделение Министерства обороны России.

Что касается "расценок", то ГУР отмечает, что наемников заманивают стартовой денежной выплатой в размере 2000 долларов за подписание контракта, обещают ежемесячное обеспечение в 2200 долларов, медицинское страхование, а также - российский паспорт для солдата и членов его семьи.