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Спроби Путіна зірвати Саміт миру свідчать про його страх – ЄС

Ірина Кутєлєва, Альона Мазуренко Вівторок, 28 травня 2024, 15:22
Спроби Путіна зірвати Саміт миру свідчать про його страх – ЄС
РЕЧНИК ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СЛУЖБИ ЄС ПЕТЕР СТАНО, ФОТО: GETTY IMAGES

У ЄС наголосили, що зусилля кремлівського правителя Володимира Путіна, який намагається підірвати ефективність запланованого у Швейцарії Саміту миру, свідчать про його страх.

Джерело: "Європейська правда", речник зовнішньополітичного відомства ЄС Петер Стано

Деталі: Він зазначив, що ЄС повністю підтримує ідею мирного саміту і вважає його мету дуже важливою, "тому що ми бачимо в ньому джерело натхнення для майбутнього мирного процесу".

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Стано розповів, що ЄС інтенсивно працює з партнерами по всьому світу, щоб забезпечити найширше можливе представництво на події.

Говорячи про зусилля Росії з організації паралельної зустрічі він сказав: "Спроба підірвати ефективність саміту (у Швейцарії – Ред.) паралельними заходами — це лише показує те, як Путін боїться саміту".

"Це важлива подія ми працюємо з партнерами з України, зі Швейцарією та іншими, щоб забезпечити найвищий рівень представництва та найбільшу можливу кількість країн, які беруть у цьому участь. Для нас це мирна подія року, дуже важлива для України, ми продовжуватимемо працювати для її успіху", – резюмував Стано.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що вже 90 країн підтвердили свою участь у Саміті миру в Швейцарії в червні.

У США заявили, що їхня країна буде представлена на Саміті миру, однак наразі невідомо, хто саме поїде.

Український президент переконаний, що Путін буде втішений, якщо президент США Джо Байден проігнорує Саміт миру у Швейцарії. 

Теми: ЄСШвейцаріяРосіяУкраїна
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