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Попытки Путина сорвать Саммит мира свидетельствуют о его страхе – ЕС

Ирина Кутелева, Алена МазуренкоВторник, 28 мая 2024, 15:22
Попытки Путина сорвать Саммит мира свидетельствуют о его страхе – ЕС
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ ЕС ПЕТЕР СТАНО, ФОТО: GETTY IMAGES

В ЕС отметили, что усилия кремлевского правителя Владимира Путина, который пытается подорвать эффективность запланированного в Швейцарии Саммита мира, свидетельствуют о его страхе.

Источник: "Европейская правда", представитель внешнеполитического ведомства ЕС Петер Стано

Детали: Он отметил, что ЕС полностью поддерживает идею мирного саммита и считает его цель очень важной, "потому что мы видим в нем источник вдохновения для будущего мирного процесса".

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Стано рассказал, что ЕС интенсивно работает с партнерами по всему миру, чтобы обеспечить самое широкое возможное представительство на событии.

Говоря об усилиях России по организации параллельной встречи, он сказал: "Попытка подорвать эффективность саммита (в Швейцарии – Ред.) параллельными мероприятиями – это лишь показывает то, как Путин боится саммита".

"Это важное событие, мы работаем с партнерами из Украины, со Швейцарией и другими, чтобы обеспечить высокий уровень представительства и наибольшее возможное количество стран, которые принимают в этом участие. Для нас это мирное событие года, очень важное для Украины, мы будем продолжать работать для его успеха", – резюмировал Стано.

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Накануне Зеленский сообщил, что уже 90 стран подтвердили свое участие в Саммите мира в Швейцарии в июне.

В США заявили, что их страна будет представлена на саммите, однако пока неизвестно, кто именно поедет.

Украинский президент убежден, что Путин будет рад, если президент США Джо Байден проигнорирует Саммит мира в Швейцарии.

Темы: ЕСШвейцарияРосcияУкраина
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