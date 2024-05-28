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Помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко

Валентина РоманенкоВівторок, 28 травня 2024, 15:50
Помер засновник і голова агентства Інтерфакс-Україна Олександр Мартиненко
Олександр Мартиненко. фото УП

На 64 році життя помер засновник і голова агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Дослівно: "Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" з великим сумом повідомляє про смерть засновника й голови агентства Олександра Мартиненка в Києві у вівторок.

Новину буде доповнено в міру надходження нової інформації".

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Довідково: Олександр Мартиненко, 1960 р. н., закінчив економічний факультет Харківського державного університету, створив й очолив агентство "Інтерфакс-Україна" 1992 року. Також був заступником голови (1991) і консультантом (2001) Адміністрації президента України, прессекретарем президента України (1998-2001), секретарем Ради з питань інформаційної політики при президентові України (2001-2002), членом Національної ради з питань телебачення і радіомовлення (2002-2003).

Кавалер ордена "За заслуги" III ступеня (2022), ордена князя Ярослава Мудрого V ступеня (2020). З 2010 року - заслужений журналіст України.

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Теми: ЗМІ
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