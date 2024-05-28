Умер основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко

На 64 году жизни скончался основатель и глава агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Дословно: "Информационное агентство „Интерфакс-Украина" с прискорбием сообщает о смерти основателя и главы агентства Александра Мартыненко в Киеве во вторник.

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Новость будет дополнена по мере поступления новой информации".

Справка: Александр Мартыненко, 1960 г.р., окончил экономический факультет Харьковского государственного университета, создал и возглавил агентство "Интерфакс-Украина" в 1992 году. Также был заместителем главы (1991) и консультантом (2001) Администрации президента Украины, пресс-секретарем президента Украины (1998-2001), секретаром Совета по информационной политике при президенте Украины (2001-2002), членом Национального совета по телевидению и радиовещанию (2002—2003).



Является кавалером ордена "За заслуги" III степени (2022), ордена князя Ярослава Мудрого 5-й степени (2020). С 2010 года - заслуженный журналист Украины.

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