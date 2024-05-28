Росіяни скинули 1,5-тонну авіабомбу на містечко в Україні: 6 поранених

У вівторок зранку російські війська скинули на містечко Олексієво-Дружківка, що на Донеччині, півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. Поранення отримали дитина і п'ятеро дорослих.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах, Донецька обласна прокуратура

Деталі: Спочатку Філашкін повідомляв про трьох поранених. За його словами дитина отримала легкі поранення та не потребувала госпіталізації, натомість двох поранених дорослих доставили до лікарні.

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Водночас пізніше прокуратура уточнила, що внаслідок атаки постраждали 6 людей: зазнали поранень 30-річна матір та її син 4 років, також травмовано 49-річну жінку та трьох чоловіків віком від 34 до 53 років. У постраждалих діагностовано осколкові поранення, перелам ребер, садна й струс головного мозку. Їм оперативно надано медичну допомогу.

Також пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 — майже повністю знищені.

Внаслідок скидання росіянами півторатонної авіабомби на містечко Олексієво-Дружківка, що на Донеччині, отримали поранення троє мирних мешканців, пошкоджені близько сотні будинків pic.twitter.com/s7bRLyaw79 ВІДЕО ДНЯ May 28, 2024

Тривала ліквідація пожеж.

У середу Дружківська міська військова адміністрація розпочне роздавати будівельні матеріали.

Філашкін каже, що подолати наслідки удару допомагатимуть благодійні фонди "Янголи спасіння" і "Актед".

Крім того, сформовано заявку до міжнародних організацій, які займаються виплатою матеріальної допомоги. Область розраховує, що кожна постраждала сім'я отримає грошову виплату.