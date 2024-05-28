Росіяни скинули 1,5-тонну авіабомбу на містечко в Україні: 6 поранених
У вівторок зранку російські війська скинули на містечко Олексієво-Дружківка, що на Донеччині, півторатонну об'ємно-детонуючу авіаційну бомбу з модулем планерування і корекції. Поранення отримали дитина і п'ятеро дорослих.
Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у соцмережах, Донецька обласна прокуратура
Деталі: Спочатку Філашкін повідомляв про трьох поранених. За його словами дитина отримала легкі поранення та не потребувала госпіталізації, натомість двох поранених дорослих доставили до лікарні.
Водночас пізніше прокуратура уточнила, що внаслідок атаки постраждали 6 людей: зазнали поранень 30-річна матір та її син 4 років, також травмовано 49-річну жінку та трьох чоловіків віком від 34 до 53 років. У постраждалих діагностовано осколкові поранення, перелам ребер, садна й струс головного мозку. Їм оперативно надано медичну допомогу.
Також пошкоджено близько сотні будинків, із них 3 — майже повністю знищені.
Внаслідок скидання росіянами півторатонної авіабомби на містечко Олексієво-Дружківка, що на Донеччині, отримали поранення троє мирних мешканців, пошкоджені близько сотні будинків pic.twitter.com/s7bRLyaw79— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 28, 2024ВІДЕО ДНЯ
Тривала ліквідація пожеж.
У середу Дружківська міська військова адміністрація розпочне роздавати будівельні матеріали.
Філашкін каже, що подолати наслідки удару допомагатимуть благодійні фонди "Янголи спасіння" і "Актед".
Крім того, сформовано заявку до міжнародних організацій, які займаються виплатою матеріальної допомоги. Область розраховує, що кожна постраждала сім'я отримає грошову виплату.