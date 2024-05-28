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Россияне сбросили 1,5-тонную авиабомбу на городок в Украине: 6 раненых

Евгений КизиловВторник, 28 мая 2024, 16:06
Россияне сбросили 1,5-тонную авиабомбу на городок в Украине: 6 раненых
Кадр с места удара. фото: скриншот видео Вадима Филашкина

Во вторник утром российские войска сбросили на городок Алексеево-Дружковка, что в Донецкой области, полуторатонную объемно-детонирующую авиационную бомбу с модулем планирования и коррекции. Ранения получили ребенок и пятеро взрослых.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в соцсетях, Донецкая областная прокуратура

Детали: Сначала Филашкин сообщал о трех раненых. По его словам, ребенок получил легкие ранения и не нуждался в госпитализации, зато двух раненых взрослых доставили в больницу.

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В то же время позже прокуратура уточнила, что в результате атаки пострадали 6 человек: получили ранения 30-летняя мать и ее сын 4 лет, также травмированы 49-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 34 до 53 лет. У пострадавших диагностированы осколочные ранения, перелом ребер, ссадины и сотрясение головного мозга. Им оперативно оказана медицинская помощь.

Также повреждено около сотни домов, из них 3 - почти полностью уничтожены.

Продолжалась ликвидация пожаров. В среду Дружковская городская военная администрация начнет раздавать строительные материалы.

Филашкин говорит, что преодолеть последствия удара будут помогать благотворительные фонды "Ангелы спасения" и "Актед".

Кроме того, сформирована заявка в международные организации, которые занимаются выплатой материальной помощи. Область рассчитывает, что каждая пострадавшая семья получит денежную выплату.

Темы: войнаДонецкая областьобстрел
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