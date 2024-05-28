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Міноборони поки не планує розсилати повістки через додаток "Резерв+"

Валентина РоманенкоВівторок, 28 травня 2024, 17:19
Міноборони поки не планує розсилати повістки через додаток Резерв+
фото "Укрінформу"

У Міністерстві оборони України кажуть, що не планують розсилати повістки через мобільний застосунок "Резерв+".

Джерело: заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарфону, цитує "Армія Inform"

Пряма мова: "Наразі робота над таким функціоналом не ведеться. Тому що немає законодавчого рішення на будь-якому рівні. Тому повістки через застосунок "Резерв+" не розсилаються. І поки що не плануються".

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Нагадаємо: З 18 червня Міністерство оборони планує уможливити генерацію в системі "Резерв+" QR-коду, який дозволить надати витяг з реєстру "Оберіг", який матиме таку ж юридичну силу, як і військово-обліковий документ.

Теми: мобілізаціяМіноборонидіджиталізація
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