Минобороны пока не планирует рассылать повестки через приложение "Резерв+"

В Министерстве обороны Украины говорят, что не планируют рассылать повестки через мобильное приложение "Резерв+".

Источник: замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарфона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Сейчас работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются".

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Напомним: С 18 июня Министерство обороны планирует сделать возможным генерацию в системе "Резерв+" QR-кода, который позволит предоставить выписку из реестра "Оберіг", которая будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ.