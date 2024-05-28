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Минобороны пока не планирует рассылать повестки через приложение "Резерв+"

Валентина РоманенкоВторник, 28 мая 2024, 17:19
Минобороны пока не планирует рассылать повестки через приложение Резерв+
фото "Укринформа"

В Министерстве обороны Украины говорят, что не планируют рассылать повестки через мобильное приложение "Резерв+".

Источник: замминистра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарфона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Сейчас работа над таким функционалом не ведется. Потому что нет законодательного решения на любом уровне. Поэтому повестки через приложение "Резерв+" не рассылаются. И пока не планируются".

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Напомним: С 18 июня Министерство обороны планирует сделать возможным генерацию в системе "Резерв+" QR-кода, который позволит предоставить выписку из реестра "Оберіг", которая будет иметь такую же юридическую силу, как и военно-учетный документ.

Темы: мобилизацияМинобороныдиджитализация
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