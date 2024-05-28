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Росіяни продовжують руйнувати Вовчанськ, за добу скинули 6 КАБів – Генштаб

Альона Мазуренко Вівторок, 28 травня 2024, 17:54
Росіяни продовжують руйнувати Вовчанськ, за добу скинули 6 КАБів – Генштаб
фото: Генштаб

За поточну добу російські окупанти скинули на Вовчанськ Харківської області 6 КАБів, загалом на фронті сталося 76 бойових зіткнень з російськими загарбниками.

Джерело: Генштаб

Дослівно: "На Харківському напрямку триває два бойових зіткнення в районі населеного пункту Липці. Водночас, російські терористи продовжують руйнувати Вовчанськ КАБами. Шість бомб скинув ворог на це місто від початку поточної доби. Разом з тим, українські військові укріплюють оборону та активно протидіють загарбникам".

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Деталі: Наразі за поточну добу кількість бойових зіткнень зросла до 76. Найгарячішим по всій лінії фронту залишається Покровський напрямок.

Зокрема, на Куп’янському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. 10 ворожих спроб просунутися вперед українські воїни відбили. Наразі тривають бої в районах Синьківки, Петропавлівки та Невського.

На Лиманському напрямку українські оборонці присікли вісім з 10 атак ворога в районах Торського та Серебрянського лісу. Втрат позицій не допущено. Поблизу населеного пункту Терни триває два бойових зіткнення.

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На Покровському напрямку окупанти з початку доби здійснили 20 атак на позиції наших військ. 14 боєзіткнень Сили оборони відбили, 6 ще тривають неподалік Новоолександрівки та Прогресу. По Євгенівці ворог вдарив двома КАБами, а по Новоселівці Першій, окрім двох КАБів, наніс удар ще й некерованими авіаційними ракетами.

На Курахівському напрямку противник теж застосовує керовані авіаційні бомби. На Єлизаветівку агресор скинув чотири КАБи, на Євгенівку три. На даному напрямку від початку доби відбулося 4 бойових зіткнення. Одне ще триває неподалік Водяного.

На Времівському напрямку ворог продовжує атакувати в районі Старомайорського. Три атаки окупантів підрозділи Сил оборони відбили, одна ще продовжується. Українські воїни контролюють ситуацію.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі Дніпра, вже 7 спроб ворога відтіснити наші підрозділи в районі Кринок зазнали невдачі. Одне бойове зіткнення ще триває.

Теми: Харківська областьГенштабобстрілвійна
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