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Россияне продолжают разрушать Волчанск, за сутки сбросили 6 КАБов – Генштаб

Алена МазуренкоВторник, 28 мая 2024, 17:54
Россияне продолжают разрушать Волчанск, за сутки сбросили 6 КАБов – Генштаб
фото: Генштаб

За текущие сутки российские оккупанты сбросили на Волчанск Харьковской области 6 КАБов, всего на фронте произошло 76 боевых столкновений с российскими захватчиками.

Источник: Генштаб

Дословно: "На Харьковском направлении продолжается два боевых столкновения в районе населенного пункта Липцы. В то же время, российские террористы продолжают разрушать Волчанск КАБами. Шесть бомб сбросил враг на этот город с начала текущих суток. Вместе с тем, украинские военные укрепляют оборону и активно противодействуют захватчикам".

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Детали: Сейчас за текущие сутки количество боевых столкновений возросло до 76. Самым горячим по всей линии фронта остается Покровское направление.

В частности, на Купянском направлении произошло 14 боестолкновений. 10 вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины отбили. Сейчас продолжаются бои в районах Синьковки, Петропавловки и Невского.

На Лиманском направлении украинские защитники пресекли восемь из 10 атак врага в районах Торского и Серебрянского леса. Потерь позиций не допущено. Вблизи населенного пункта Терны продолжается два боевых столкновения.

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На Покровском направлении оккупанты с начала суток совершили 20 атак на позиции наших войск. 14 боестолкновений Силы обороны отбили, 6 еще продолжаются неподалеку Новоалександровки и Прогресса. По Евгеновке враг ударил двумя КАБами, а по Новоселовке Первой, кроме двух КАБов, нанес удар еще и неуправляемыми авиационными ракетами.

На Кураховском направлении противник тоже применяет управляемые авиационные бомбы. На Елизаветовку агрессор сбросил четыре КАБы, на Евгеновку три. На данном направлении с начала суток произошло 4 боевых столкновения. Одно еще продолжается неподалеку Водяного.

На Времовском направлении враг продолжает атаковать в районе Старомайорского. Три атаки оккупантов подразделения Сил обороны отбили, одна еще продолжается. Украинские воины контролируют ситуацию.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, уже 7 попыток врага оттеснить наши подразделения в районе Крынок потерпели неудачу. Одно боевое столкновение еще продолжается.

Темы: Харьковская областьГенштабобстрелвойна
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