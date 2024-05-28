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По Харкову прилетів черговий російський КАБ

Євген КізіловВівторок, 28 травня 2024, 18:19
По Харкову прилетів черговий російський КАБ
ілюстративне фото від Getty Images

Російські війська продовжують бити керованими авіабомбами по Харкову. У вівторок вдень приліт зафіксовано в Київському районі міста.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у соцмережах

Деталі: За словами Терехова, КАБ влучив у район гаражів, спалахнула пожежа.

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Синєгубов каже, що удар стався близько 17:00. За попередньою інформацією, є загорання цивільної інфраструктури.

Очільник ОВА додав, що близько 16:40 окупанти також завдали ударів по населеному пункту Харківського району. Виникла пожежа на території фермерського господарства. 

Попередньо, в обох випадках постраждалих немає.

Теми: Харківобстрілвійна
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