По Харькову прилетел очередной российский УАБ

Российские войска продолжают бить управляемыми авиабомбами по Харькову. Во вторник днем прилет зафиксирован в Киевском районе города.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в соцсетях

Детали: По словам Терехова, УАБ попал в район гаражей, вспыхнул пожар.

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Синегубов говорит, что удар произошел около 17:00. По предварительной информации, есть возгорание гражданской инфраструктуры.

Глава ОВА добавил, что около 16:40 оккупанты также нанесли удары по населенному пункту Харьковского района. Возник пожар на территории фермерского хозяйства.

Предварительно, в обоих случаях пострадавших нет.