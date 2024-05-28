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Зеленський прибув до Португалії

Олег Павлюк, Олександр ШумілінВівторок, 28 травня 2024, 18:22
Зеленський прибув до Португалії
Фото: RTP

Президент Володимир Зеленський увечері 28 травня прибув до Португалії, де зустрінеться з керівництвом цієї країни.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на португальський мовник RTP

Деталі: Літак із Зеленським прибув приблизно о 14:45 за місцевим часом до військового аеродрому Фіго Мадуро в Лісабоні. Його зустріли політичне та військове керівництво Португалії.

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Напередодні в Лісабоні анонсували, що український президент проведе робочі зустрічі з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру та буде прийнятий президентом Марселу Ребелу де Соузою.

Як передає RTP, також очікується підписання двосторонньої безпекової угоди між Києвом та Лісабоном.

Візит президента України та Португалії мав відбутись ще позаминулого тижня, але його довелося відкласти через наступ Росії на Харківщині.

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У понеділок Зеленський прибув до Іспанії, де підписав з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом двосторонню безпекову угоду.

А у вівторок – прибув до Бельгії, де також підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Теми: ЗеленськийПортугалія
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