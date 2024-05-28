Зеленский прибыл в Португалию

Президент Владимир Зеленский вечером 28 мая прибыл в Португалию, где встретится с руководством этой страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на португальский вещатель RTP

Детали: Самолет с Зеленским прибыл примерно в 14:45 по местному времени на военный аэродром Фиго Мадуро в Лиссабоне. Его встретили политическое и военное руководство Португалии.

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Накануне в Лиссабоне анонсировали, что украинский президент проведет рабочие встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и будет принят президентом Марселу Ребелу де Соузой.

Как передает RTP, также ожидается подписание двустороннего соглашения по безопасности между Киевом и Лиссабоном.

Визит президента Украины и Португалии должен был состояться еще на позапрошлой неделе, но его пришлось отложить из-за наступления России на Харьковщине.

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В понедельник Зеленский прибыл в Испанию, где подписал с испанским премьер-министром Педро Санчесом двустороннее соглашение по безопасности.

А во вторник – прибыл в Бельгию, где также подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.