Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Зеленский прибыл в Португалию

Олег Павлюк, Александр ШумилинВторник, 28 мая 2024, 18:22
Зеленский прибыл в Португалию
Фото: RTP

Президент Владимир Зеленский вечером 28 мая прибыл в Португалию, где встретится с руководством этой страны.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на португальский вещатель RTP

Детали: Самолет с Зеленским прибыл примерно в 14:45 по местному времени на военный аэродром Фиго Мадуро в Лиссабоне. Его встретили политическое и военное руководство Португалии.

Реклама:

Накануне в Лиссабоне анонсировали, что украинский президент проведет рабочие встречи с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру и будет принят президентом Марселу Ребелу де Соузой.

Как передает RTP, также ожидается подписание двустороннего соглашения по безопасности между Киевом и Лиссабоном.

Визит президента Украины и Португалии должен был состояться еще на позапрошлой неделе, но его пришлось отложить из-за наступления России на Харьковщине.

ВИДЕО ДНЯ

В понедельник Зеленский прибыл в Испанию, где подписал с испанским премьер-министром Педро Санчесом двустороннее соглашение по безопасности.

А во вторник – прибыл в Бельгию, где также подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Темы: ЗеленскийПортугалия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении

В понедельник отключения света возможны в течение всех суток

Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине

фото, видеоНа украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

обновленоКитай отговаривает другие страны ехать на Саммит мира - Зеленский

Все новости...
Зеленский
Зеленский: На Саммите мира рассмотрят три пункта украинской формулы мира
The Telegraph пишет, что Зеленского попросили не говорить о членстве Украины в НАТО в этом году
Путин заявил, что главный теперь в Украине Стефанчук
Последние новости
22:43
В Латвии завершили проверку по "спецрейсам" бывшего премьера
22:19
видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
22:10
В Стамбуле обвалился многоквартирный дом: под завалами люди
21:45
Около 1,5 миллиона военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
21:33
Французские ультраправые уверенно лидируют на выборах в Европарламент
21:08
Саудовская Аравия не поедет на Саммит мира, потому что там не будет России – СМИ
20:44
В Германии сообщили о задержании тысяч мигрантов во время проверок на границах
20:22
легкая атлетикаМагучих завоевала золото, Геращенко - третья на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
20:18
Харьковщина страдает от авиаударов, россияне совершили неудачный штурм возле Старицы – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: