Деякі країни ЄС дозволили бити їхньою зброєю по Росії - Боррель

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель каже, що окремі країни ЄС дозволяють використовувати їхню зброю для ударів по території РФ.

Джерело: Боррель на пресконференції у вівторок за підсумками зустрічі міністрів оборони країн Євросоюзу, пише "Європейська правда"

Деталі: Боррель зазначив, що деякі країни у минулому були проти застосування їхнього озброєння по цілях у Росії, але останнім часом змінили свою позицію.

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Однак він не став називати держави, які змінили свою думку, як і не зміг назвати число цих країн.

"Одна (країна)? Дві? Говорячи відверто, я не можу сказати, я не можу назвати число", – сказав Боррель, відповідаючи на питання, скільки держав ЄС погодились, аби їхньою зброєю били по РФ.

"Деякі однозначно сказали: Я збираюсь зняти ці обмеження. Інші сказали те ж, але не у такий чіткий спосіб. Інші сказали: Ну, дайте мені про це поміркувати. Тож я не можу сказати число тих, які дали згоду чи ні", – додав Боррель.

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"У будь-якому разі – це число зміниться… Події змінюються та люди змінюються", – зазначив він, допускаючи, що більше держав ЄС знімуть обмеження.

Боррель додав, що ніхто не може заборонити державам ЄС давати дозвіл на удари їхньою зброєю по російській території, як і ніхто не може змусити їх дати такий дозвіл.

Раніше Боррель, говорячи про дозвіл українським силам бити по Росії, заявляв, що вважає за необхідне знайти баланс між ризиком ескалації та необхідністю для українців захищати себе.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.