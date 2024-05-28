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Некоторые страны ЕС разрешили бить их оружием по России - Боррель

Кристина Бондарева, Евгений КизиловВторник, 28 мая 2024, 18:55
Некоторые страны ЕС разрешили бить их оружием по России - Боррель
Жозеп Боррель. фото: Getty Images

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель говорит, что отдельные страны ЕС позволяют использовать их оружие для ударов по территории РФ.

Источник: Боррель на пресс-конференции во вторник по итогам встречи министров обороны стран Евросоюза, пишет "Европейская правда"

Детали: Боррель отметил, что некоторые страны в прошлом были против применения их вооружения по целям в России, но в последнее время изменили свою позицию. 

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Однако он не стал называть государства, которые изменили свое мнение, как и не смог назвать число этих стран. 

"Одна (страна)? Две? Говоря откровенно, я не могу сказать, я не могу назвать число", – сказал Боррель, отвечая на вопрос, сколько государств ЕС согласились, чтобы их оружием били по РФ.

"Некоторые однозначно сказали: Я собираюсь снять эти ограничения. Другие сказали то же самое, но не таким четким образом. Другие сказали: Ну, дайте мне об этом подумать. Поэтому я не могу сказать число тех, которые дали согласие или нет", – добавил Боррель.  

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"В любом случае – это число изменится... События меняются и люди меняются", – отметил он, допуская, что больше государств ЕС снимут ограничения.

Боррель добавил, что никто не может запретить государствам ЕС давать разрешение на удары их оружием по российской территории, как и никто не может заставить их дать такое разрешение.

Ранее Боррель, говоря о разрешении украинским силам бить по России, заявлял, что считает необходимым найти баланс между риском эскалации и необходимостью для украинцев защищать себя.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине бить по РФ западным оружием на фоне приграничных боев на Харьковщине.

Темы: ЕСвойнаРосcияоружие
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