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Україна уклала безпекову угоду з Португалією

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 28 травня 2024, 19:23
Україна уклала безпекову угоду з Португалією
Володимир Зеленський та Луїш Монтенегру на спільному брифінгу в Ліссабоні. Фото: скриншот відео брифінгу на сторінці Зеленського у Facebook

Президент Володимир Зеленський і прем'єр Португалії Луїш Монтенегру підписали 28 травня в Лісабоні угоду про безпекову співпрацю між двома країнами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на португальське видання SAPO

Деталі: Українсько-португальську угоду тривалістю 10 років Зеленський та прем'єр Португалії підписали в офіційній резиденції останнього в Лісабоні.

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Документ визначає, що Португалія підтверджує підтримку реформ в Україні для її вступу до Європейського Союзу та НАТО, зокрема зміцнення економічних і торговельних відносин, "які ведуть до поступового зближення України з внутрішнім ринком Європейського Союзу".

"Майбутнє України – в НАТО. Україна досягла значного прогресу на шляху реформ і приєднається до НАТО в майбутньому, коли союзники погодяться і умови будуть виконані", – йдеться в документі.

Також Португалія підтвердила, що продовжуватиме військову допомогу Україні, аби вона втілювала законне право на самооборону та захищала й відновлювала свою територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів.

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Як оголосив Луїш Монтенегру на пресконференції, Португалія вже надала Україні 1000 тонн військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Португалія стала дванадцятою країною, з якою Україна підписала угоду про співпрацю у сфері безпеки, покликану надати довгострокову підтримку.

У понеділок Зеленський прибув до Іспанії, де підписав з іспанським прем'єр-міністром Педро Санчесом двосторонню безпекову угоду. А у вівторок – прибув до Бельгії, де також підписав угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Теми: ПортугаліяУкраїнагарантії безпеки
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