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Украина заключила соглашение по безопасности с Португалией

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 28 мая 2024, 19:23
Украина заключила соглашение по безопасности с Португалией
Владимир Зеленский и Луиш Монтенегру на совместном брифинге в Лиссабоне. Фото: скриншот видео брифинга на странице Зеленского в Facebook

Президент Владимир Зеленский и премьер Португалии Луиш Монтенегру подписали 28 мая в Лиссабоне соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между двумя странами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на португальское издание SAPO

Детали: Украинско-португальское соглашение продолжительностью 10 лет Зеленский и премьер Португалии подписали в официальной резиденции последнего в Лиссабоне.

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Документ определяет, что Португалия подтверждает поддержку реформ в Украине для ее вступления в Европейский Союз и НАТО, в частности укрепление экономических и торговых отношений, "которые ведут к постепенному сближению Украины с внутренним рынком Европейского Союза".

"Будущее Украины – в НАТО. Украина достигла значительного прогресса на пути реформ и присоединится к НАТО в будущем, когда союзники согласятся и условия будут выполнены", – говорится в документе.

Также Португалия подтвердила, что будет продолжать военную помощь Украине, чтобы она воплощала законное право на самооборону и защищала и восстанавливала свою территориальную целостность в пределах международно признанных границ.

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Как объявил Луиш Монтенегру на пресс-конференции, Португалия уже предоставила Украине 1000 тонн военной помощи с начала полномасштабного вторжения России. А в течение 2024 года – предоставит оружия на сумму 200 миллионов евро.

Португалия стала двенадцатой страной, с которой Украина подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, призванное оказать долгосрочную поддержку.

В понедельник Зеленский прибыл в Испанию, где подписал с испанским премьер-министром Педро Санчесом двустороннее соглашение по безопасности. А во вторник – прибыл в Бельгию, где также подписал соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Темы: ПортугалияУкраинагарантии безопасности
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