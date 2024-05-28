По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Вівторок, 28 травня 2024, 20:33
Через зліт у Росії літака МіГ-31К по всій території України оголошували повітряну тривогу.
Джерело: онлайн "Мапа тривог України", Повітряні сили ЗСУ у соцмережах
Деталі: Тривога почалась о 20:17 і закінчилася о 20:31.
Реклама:
Як пишуть ПС, всій Україні загрожувала ракетна небезпека, оскільки було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ.
Що передувало: У вівторок вранці тривога була в 9 областях України через атаку безпілотників.