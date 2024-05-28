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По всій Україні оголошували повітряну тривогу

Євген КізіловВівторок, 28 травня 2024, 20:33
По всій Україні оголошували повітряну тривогу
Червоний колір свідчить про тривогу. фото: скриншот з alerts.in.ua

Через зліт у Росії літака МіГ-31К по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Джерело: онлайн "Мапа тривог України", Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Деталі: Тривога почалась о 20:17 і закінчилася о 20:31.

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Як пишуть ПС, всій Україні загрожувала ракетна небезпека, оскільки було зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області РФ.

Що передувало: У вівторок вранці тривога була в 9 областях України через атаку безпілотників.

Теми: повітряна тривогаУкраїнавійна
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