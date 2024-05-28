По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Вторник, 28 мая 2024, 20:33
Из-за взлета в России самолета МиГ-31К по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Источник: онлайн "Карта тревог Украины", Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Детали: Тревога началась в 20:17 и завешилась в 20:31.
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Как пишут ВС, всей Украине угрожала ракетная опасность, поскольку был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ.
Что предшествовало: Во вторник утром тревога была в 9 областях Украины из-за атаки беспилотников.