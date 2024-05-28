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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Евгений КизиловВторник, 28 мая 2024, 20:33
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Красный цвет свидетельствует о тревоге. фото: скриншот с alerts.in.ua

Из-за взлета в России самолета МиГ-31К по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Источник: онлайн "Карта тревог Украины", Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Тревога началась в 20:17 и завешилась в 20:31.

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Как пишут ВС, всей Украине угрожала ракетная опасность, поскольку был зафиксирован взлет МиГ-31К с аэродрома "Ахтубинск" в Астраханской области РФ.

Что предшествовало: Во вторник утром тревога была в 9 областях Украины из-за атаки беспилотников.

Темы: воздушная тревогаУкраинавойна
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