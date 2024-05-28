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Макрон за право України бити по військових об'єктах в Росії

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 28 травня 2024, 20:39
Макрон за право України бити по військових об'єктах в Росії
Емманюель Макрон. фото: Getty Images

Президент Франції Емманюель Макрон підтримує право України вражати військові бази на території РФ, з яких ведеться обстріл України.

Джерело: Макрон 28 травня на пресконференції з німецьким канцлером Олафом Шольцом у межах поїздки до Німеччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на n-tv

Деталі: Телеканал цитує слова Макрона, який сказав, що "ми повинні дозволити їм (Україні. – Ред.) нейтралізувати (російські. – Ред.) військові бази, з яких запускаються ракети". Він підкреслив, що атаки на Україну здійснюються з території Росії.

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З наведених коментарів не зрозуміло, чи говорив президент Франції про використання західної зброї проти цілей у Росії.

Канцлер Німеччини своєю чергою наголосив, що Україна "має всі можливості згідно з міжнародним правом робити те, що вона робить", а західні країни, які допомагають Україні зброєю, "виявили всі правила їх використання, які базуються на міжнародному праві".

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг наполягає, що союзникам потрібно переглянути обмеження на заборону Україні вдаряти по РФ західною зброєю на тлі прикордонних боїв на Харківщині.

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Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель раніше розповів, що окремі країни Євросоюзу не заперечують, аби їхню зброю використовували для ударів по цілях в Росії.

Але канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти використання Україною наданої західними союзниками зброї для ударів по Росії.

Теми: МакронУкраїнавійнаРосія
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