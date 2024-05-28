Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Макрон за право Украины бить по военным объектам в России

Олег Павлюк, Евгений КизиловВторник, 28 мая 2024, 20:39
Макрон за право Украины бить по военным объектам в России
Емманюель Макрон. фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддерживает право Украины поражать военные базы на территории РФ, с которых ведется обстрел Украины.

Источник: Макрон 28 мая на пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцом в рамках поездки в Германию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на n-tv

Детали: Телеканал цитирует слова Макрона, который сказал, что "мы должны позволить им (Украине. – Ред.) нейтрализовать (российские. – Ред.) военные базы, с которых запускаются ракеты". Он подчеркнул, что атаки на Украину осуществляются с территории России.

Реклама:

Из приведенных комментариев не понятно, говорил ли президент Франции об использовании западного оружия против целей в России.

Канцлер Германии в свою очередь подчеркнул, что Украина "имеет все возможности согласно международному праву делать то, что она делает", а западные страны, которые помогают Украине оружием, "обнаружили все правила их использования, которые базируются на международном праве".

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг настаивает, что союзникам нужно пересмотреть ограничения на запрет Украине ударять по РФ западным оружием на фоне пограничных боев на Харьковщине.

ВИДЕО ДНЯ

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель ранее рассказал, что отдельные страны Евросоюза не возражают, чтобы их оружие использовали для ударов по целям в России.

Но канцлер Германии Олаф Шольц выступает против использования Украиной предоставленного западными союзниками оружия для ударов по России.

Темы: МакронУкраинавойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении

В понедельник отключения света возможны в течение всех суток

Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине

фото, видеоНа украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

обновленоКитай отговаривает другие страны ехать на Саммит мира - Зеленский

Все новости...
Макрон
Макрон призывает поддерживать Украину: Мир − это не капитуляция
Зеленский рассказал, чего ожидает от саммита НАТО и о чем поговорит с Макроном
Макрон: Путин до сих пор не готов к миру
Последние новости
22:43
В Латвии завершили проверку по "спецрейсам" бывшего премьера
22:19
видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
22:10
В Стамбуле обвалился многоквартирный дом: под завалами люди
21:45
Около 1,5 миллиона военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
21:33
Французские ультраправые уверенно лидируют на выборах в Европарламент
21:08
Саудовская Аравия не поедет на Саммит мира, потому что там не будет России – СМИ
20:44
В Германии сообщили о задержании тысяч мигрантов во время проверок на границах
20:22
легкая атлетикаМагучих завоевала золото, Геращенко - третья на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
20:18
Харьковщина страдает от авиаударов, россияне совершили неудачный штурм возле Старицы – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: