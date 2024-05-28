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Окупанти скинули авіабомби на житлові будинки в Торецьку, відомо про двох загиблих

Тетяна ОлійникВівторок, 28 травня 2024, 20:50
Окупанти скинули авіабомби на житлові будинки в Торецьку, відомо про двох загиблих
Наслідки російського авіаудару по Торецьку 28 травня. Фото - донецька обласна прокуратура

Увечері 28 травня російські війська атакували авіабомбами місто Торецьк на Донеччині, відомо про двох загиблих та трьох поранених.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 28 травня 2024 року, о 18:00, війська РФ атакували 3 авіабомбами м. Торецьк. Окупанти поцілили по житловому кварталу в центральній частині міста.

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Внаслідок прямого влучання зруйновано під’їзди у двох багатоповерхових будинках та будівлю підприємства. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 63-річний місцевий мешканець та його дружина".

 
Наслідки російського авіаудару по Торецьку 28 травня
фото - донецька обласна прокуратура

Деталі: Поранені жінки 24, 53 і 63 років, вони перебувають у лікарні.

Правоохоронці ще встановлюють точну кількість загиблих. Попередньо, за їхніми даними, російські війська застосували бомби "КАБ-250".

Теми: Донецька областьвійнажертви
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