Оккупанты сбросили авиабомбы на жилые дома в Торецке, известно о двух погибших

Вечером 28 мая российские войска атаковали авиабомбами город Торецк в Донецкой области, известно о двух погибших и троих раненых.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 28 мая 2024 года, в 18:00, войска РФ атаковали 3 авиабомбами г. Торецк. Оккупанты попали по жилому кварталу в центральной части города.

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В результате прямого попадания разрушены подъезды в двух многоэтажных домах и здание предприятия. Телесные повреждения, несовместимые с жизнью, получили 63-летний местный житель и его жена".

Последствия российского авиаудара по Торецку 28 мая фото - донецкая областная прокуратура

Детали: Раненые женщины 24, 53 и 63 лет, они находятся в больнице.

Правоохранители еще устанавливают точное количество погибших. Предварительно, по их данным, российские войска применили бомбы "КАБ-250".