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Перша партія з чеської "снарядної" ініціативи буде в Україні "найближчими днями"

Олег Павлюк, Сергій СидоренкоВівторок, 28 травня 2024, 21:09
Перша партія з чеської снарядної ініціативи буде в Україні найближчими днями
Фото - Getty Images

Перша партія артилерійських снарядів у межах чеської ініціативи надійде до України "найближчими днями".

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на прем'єр-міністра Чехії Петра Фіалу на неформальній зустрічі союзників України у Празі

Деталі: Фіала повідомив, що станом на зараз 15 країн Європейського Союзу та НАТО вже надали понад 1,6 мільярда євро на чеську ініціативу, й ці зусилля "незабаром покращать обороноздатність України".

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"Як я і обіцяв, перші десятки тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів будуть доставлені в червні. Україна може очікувати першу партію вже найближчими днями", – додав прем'єр Чехії.

У середині квітня Петр Фіала казав, що Чехія вже уклала контракти на постачання 180 тисяч артилерійських боєприпасів для України й наразі працює над контрактуванням ще 300 тисяч.

Згодом він заявив, що потенційно за рік для України таким чином можна закупити 1,5 млн артилерійських снарядів.

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"ЄвроПравда" раніше повідомляла, що Чехія організувала зустріч лідерів кількох держав з-поміж тих, що є провідними у постачанні зброї для ЗСУ, який буде присвячений постачанню боєприпасів і дозволу уражати цілі в Росії.

Теми: Чехіядопомога Україні
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