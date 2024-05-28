Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Первая партия с чешской "снарядной" инициативы будет в Украине "в ближайшие дни"

Олег Павлюк, Сергей СидоренкоВторник, 28 мая 2024, 21:09
Первая партия с чешской снарядной инициативы будет в Украине в ближайшие дни
Фото - Getty Images

Первая партия артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы поступит в Украину "в ближайшие дни".

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на премьер-министра Чехии Петра Фиалу на неформальной встрече союзников Украины в Праге  

Детали: Фиала сообщил, что по состоянию на сейчас 15 стран Европейского Союза и НАТО уже предоставили более 1,6 миллиарда евро на чешскую инициативу, и эти усилия "вскоре улучшат обороноспособность Украины".

Реклама:

"Как я и обещал, первые десятки тысяч боеприпасов калибра 155 миллиметров будут доставлены в июне. Украина может ожидать первую партию уже в ближайшие дни", – добавил премьер Чехии.

В середине апреля Петр Фиала говорил, что Чехия уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и работает над контрактированием еще 300 тысяч.

Впоследствии он заявил, что потенциально за год для Украины таким образом можно закупить 1,5 млн артиллерийских снарядов.

ВИДЕО ДНЯ

"ЕвроПравда" ранее сообщала, что Чехия организовала встречу лидеров нескольких государств среди тех, что являются ведущими в поставках оружия для ВСУ, который будет посвящен поставке боеприпасов и разрешения поражать цели в России.

Темы: Чехияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении

В понедельник отключения света возможны в течение всех суток

Провокация во Франции: Возле Эйфелевой башни оставили гробы с надписью об Украине

фото, видеоНа украинских волонтеров в Праге напали русскоязычные иностранцы

Экстренные отключения света отменены - ДТЭК

обновленоКитай отговаривает другие страны ехать на Саммит мира - Зеленский

Все новости...
Чехия
Чехия собирает саммит по снарядам для Украины: будут говорить о разрешении бить по России
Почему Чехия рубит леса больше, чем Украина
Госдеп подтвердил визит Блинкена на следующей неделе в Молдову и Чехию
Последние новости
22:43
В Латвии завершили проверку по "спецрейсам" бывшего премьера
22:19
видеоОмбудсмен обратился в ООН из-за видео издевательств над пленными на Харьковском направлении
22:10
В Стамбуле обвалился многоквартирный дом: под завалами люди
21:45
Около 1,5 миллиона военнообязанных обновили свои данные – Минобороны
21:33
Французские ультраправые уверенно лидируют на выборах в Европарламент
21:08
Саудовская Аравия не поедет на Саммит мира, потому что там не будет России – СМИ
20:44
В Германии сообщили о задержании тысяч мигрантов во время проверок на границах
20:22
легкая атлетикаМагучих завоевала золото, Геращенко - третья на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме
20:18
Харьковщина страдает от авиаударов, россияне совершили неудачный штурм возле Старицы – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продлила сокращение добычи нефти до 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: