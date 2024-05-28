Ударні БпЛА цієї ночі долетіли до Рівненщини

Увечері 28 травня російські війська запустили ударні безпілотники з півдня України. Тривога тривала до 3.04, останній безпілотник збили над Рівненською областю.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину".

Реклама:

Деталі: Пізніше військові повідомили, що декілька груп БпЛА на Миколаївщині, курсом на Кіровоградщину.

Оновлено: О 22:55 стало відомо, що декілька груп БпЛА перебувають в північній частині Миколаївської області, курс північно-західний. Ще одна група БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.

О 23:44 повідомили, що декілька груп БпЛА на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс північно-західний.

ВІДЕО ДНЯ

Мапа alerts.in.ua

00.20 повітряники оновили напрямки руху безпілотників:

БпЛА в північній частині Миколаївської області рухаються курсом на Кіровоградщину.

БпЛА в західній частині Кіровоградської області тримають північно-західний курс.

О 00.41 ПС повідомили про БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс північно-західний.

Також БпЛА зафіксовані в західній частині Кіровоградської області, курс північно-західний.

О 1.14 БпЛА перемістились на межу Вінницької/Київської/Житомирської областей, курс західний/північно-західний.

О 2.52 БпЛА зафіксували в північній частині Рівненської області, курс західний.

О 3.04 пролунав відбій загрози ударних БпЛА.