Ударні БпЛА цієї ночі долетіли до Рівненщини
Увечері 28 травня російські війська запустили ударні безпілотники з півдня України. Тривога тривала до 3.04, останній безпілотник збили над Рівненською областю.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Миколаївська, Херсонська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину".
Деталі: Пізніше військові повідомили, що декілька груп БпЛА на Миколаївщині, курсом на Кіровоградщину.
Оновлено: О 22:55 стало відомо, що декілька груп БпЛА перебувають в північній частині Миколаївської області, курс північно-західний. Ще одна група БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
О 23:44 повідомили, що декілька груп БпЛА на межі Кіровоградської та Миколаївської областей, курс північно-західний.
00.20 повітряники оновили напрямки руху безпілотників:
- БпЛА в північній частині Миколаївської області рухаються курсом на Кіровоградщину.
- БпЛА в західній частині Кіровоградської області тримають північно-західний курс.
О 00.41 ПС повідомили про БпЛА на межі Київської та Черкаської областей, курс північно-західний.
Також БпЛА зафіксовані в західній частині Кіровоградської області, курс північно-західний.
О 1.14 БпЛА перемістились на межу Вінницької/Київської/Житомирської областей, курс західний/північно-західний.
О 2.52 БпЛА зафіксували в північній частині Рівненської області, курс західний.
О 3.04 пролунав відбій загрози ударних БпЛА.