Ударные БпЛА этой ночью долетели до Ровенщины

Вечером 28 мая русские войска запустили ударные беспилотники с юга Украины. Тревога продолжалась до 3:04, последний беспилотник сбили над Ровенской областью.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Николаевская, Херсонская области – угроза применения врагом ударных БпЛА! БпЛА из Херсонщины, курсом на Николаевщину".

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Детали: Позже военные сообщили, что несколько групп БПЛА в Николаевской области, курсом в Кировоградскую область.

Обновлено: В 22:55 стало известно, что несколько групп БПЛА находятся в северной части Николаевской области, курс северо-западный. Еще одна группа БПЛА из Херсона, курсом на Николаевщину.

В 23:44 сообщили, что несколько групп БПЛА на границе Кировоградской и Николаевской областей, курс северо-западный.

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00.20 воздушники обновили направления движения беспилотников:

БпЛА в северной части Николаевской области движутся курсом на Кировоградщину.

БпЛА в западной части Кировоградской области держат северо-западный курс.

Карта alerts.in.ua

В 00.41 ПС сообщили о БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей, курс северо-западный.

Также БпЛА зафиксированы в западной части Кировоградской области, курс северо-западный.

В 1.14 БпЛА переместились на границу Винницкой/Киевской/Житомирской областей, курс западный/северо-западный.

В 2:52 БпЛА зафиксировали в северной части Ровенской области, курс западный.

В 3.04 раздался отбой угрозы ударных БпЛА.