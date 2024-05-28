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The Telegraph пише, що Зеленського попросили не говорити про членство України в НАТО цьогоріч

Тетяна ОлійникВівторок, 28 травня 2024, 23:08
The Telegraph пише, що Зеленського попросили не говорити про членство України в НАТО цьогоріч
Фото - Getty Images

За даними джерел британського видання The Telegraph, президента України Володимира Зеленського попередили, щоб цього року він не звертався до окремих членів НАТО щодо підтримки членства України в альянсі.

Джерело: The Telegraph з посиланням на власні джерела, обізнані у цьому питанні

Деталі: За словами співрозмовників видання, на саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться з 9 до 11 липня, Україні не запропонують нічого, що дало б змогу країні просунутися на шляху до членства в альянсі.

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Це пов’язано з побоюваннями деяких членів НАТО, що запрошення України в альянс може призвести до того, що вони будуть втягнуті у війну проти Росії.

Джерело, яке знайоме з думкою Байдена стверджує The Telegraph, що Німеччина й США "дуже скептично ставляться до подальшого просування України по шляху до повноправного членства в НАТО цього року".

А "США, можливо, не так стурбовані, як Німеччина, але їх турбує загроза з боку Росії для інших членів альянсу".

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Джерела The Telegraph стверджують, що США і Німеччина наполегливо застерегли Україну від встановлення твердих термінів вступу до НАТО.

З цієї причини Зеленського нібито попросили не чинити тиску на окремих союзників, щоб вони знову виступили на підтримку чіткого графіка приєднання України.

Теми: ЗеленськийНАТО
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