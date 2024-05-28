The Telegraph пишет, что Зеленского попросили не говорить о членстве Украины в НАТО в этом году

По данным источников британского издания The Telegraph, президента Украины Владимира Зеленского предупредили, чтобы в этом году он не обращался к отдельным членам НАТО по поддержке членства Украины в альянсе.

Источник: The Telegraph со ссылкой на собственные источники, осведомленные в этом вопросе

Детали: По словам собеседников издания, на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится с 9 до 11 июля, Украине не предложат ничего, что даст возможность стране продвинуться на пути к членству в альянсе.

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Это связано с опасениями некоторых членов НАТО, что приглашение Украины в альянс может привести к тому, что они будут вовлечены в войну против России.

Источник, знакомый с мнением Байдена, утверждает The Telegraph, что Германия и США "очень скептически относятся к дальнейшему продвижению Украины по пути к полноправному членству в НАТО в этом году".

А "США, возможно, не так озабочены, как Германия, но их беспокоит угроза со стороны России для других членов альянса".

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Источники The Telegraph утверждают, что США и Германия настойчиво предостерегли Украину от установления жестких сроков вступления в НАТО.

По этой причине Зеленского якобы попросили не оказывать давления на отдельных союзников, чтобы они снова выступили в поддержку четкого графика присоединения Украины.