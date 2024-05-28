Зеленський: На Саміті миру розглянуть три пункти української формули миру

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна визначила три основні пункти у формулі миру, які розглянуть на Глобальному саміті миру у Швейцарії.

Джерело: Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Португалії у Лісабоні 28 травня

Пряма мова: "Ми взяли три пункти – ядерна безпека, продовольча безпека і гуманітарний напрямок, там до речі, не тільки обмін, а й повернення вкрадених Росією, примусово вивезених в Росію дітей. Тобто ці три моменти дуже важливі. Можливо, ми будемо також говорити про ядерну безпеку і в цьому пункті щодо атак на енергетику України".

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Деталі: Після цього, за словами Зеленського, на технічному рівні представники лідерів всіх держав будуть пропрацьовувати по деталях кожен з цих пунктів.

Пряма мова: "Ці три пункти ми повинні розробити по деталях, а потім передати російським представникам і подивимось, як вони будуть готові їх виконувати".