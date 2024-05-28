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Зеленский: На Саммите мира рассмотрят три пункта украинской формулы мира

Татьяна ОлейникВторник, 28 мая 2024, 23:49
Зеленский: На Саммите мира рассмотрят три пункта украинской формулы мира
Владимир Зеленский. Фото - Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина определила три основных пункта в формуле мира, которые будут рассмотрены на Глобальном саммите мира в Швейцарии.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Португалии в Лиссабоне 28 мая

Прямая речь: "Мы взяли три пункта – ядерная безопасность, продовольственная безопасность и гуманитарное направление, там кстати, не только обмен, но и возвращение украденных Россией, принудительно вывезенных в Россию детей. То есть эти три момента очень важны. Возможно, мы будем также говорить о ядерной безопасности и в этом пункте об атаках на энергетику Украины".

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Детали: После этого, по словам Зеленского, технически представители лидеров всех государств будут прорабатывать по деталям каждый из этих пунктов.

Прямая речь: "Эти три пункта мы должны разработать по деталям, а затем передать российским представителям и посмотрим, как они будут готовы их выполнять".

Темы: Зеленский
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