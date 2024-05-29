Повітряні сили знищили 13 з 14 "Шахедів" уночі
У ніч на 29 травня російські окупанти атакували Україну 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", 13 дронів вдалося знищити.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях".
Деталі: Повідомляється, що окупанти запускали безпілотники із району російського міста Приморсько-Ахтарськ.
До відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Станом на 7 ранку 29 травня лунає тривога у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.
Повітряні сили повідомили про "швидкісну ціль" через Сумську область в напрямку Чернігівщини.