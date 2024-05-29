Повітряні сили знищили 13 з 14 "Шахедів" уночі

Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

У ніч на 29 травня російські окупанти атакували Україну 14-ма ударними БпЛА типу "Shahed-131/136", 13 дронів вдалося знищити.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно ПС: "У результаті протиповітряного бою збито 13 "Шахедів" у Миколаївській, Кіровоградській та Рівненській областях".

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Деталі: Повідомляється, що окупанти запускали безпілотники із району російського міста Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.

Станом на 7 ранку 29 травня лунає тривога у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській та Полтавській областях.

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Повітряні сили повідомили про "швидкісну ціль" через Сумську область в напрямку Чернігівщини.