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Воздушные силы уничтожили 13 из 14 "Шахедов" ночью

Ирина БалачукСреда, 29 мая 2024, 07:21
Воздушные силы уничтожили 13 из 14 Шахедов ночью
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

В ночь на 29 мая российские оккупанты атаковали Украину 14-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136", 13 дронов удалось уничтожить.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "В результате противовоздушного боя сбито 13 "Шахедов" в Николаевской, Кировоградской и Ровенской областях".

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Детали: Сообщается, что оккупанты запускали беспилотники из района российского города Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекали истребительную авиацию, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы.

По состоянию на 7 утра 29 мая звучит тревога в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской и Полтавской областях.

ВИДЕО ДНЯ

Воздушные силы сообщили о "скоростной цели" через Сумскую область в направлении Черниговщины.

Темы: ШахедВоздушные силы ВСУ
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