ЗСУ за добу знешкодили 1 300 окупантів і спалили 33 ББМ
Середа, 29 травня 2024, 08:01
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували 1300 окупантів, 8 танків та 37 артилерійських систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:
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- особового складу − близько 505 100 (+1 300) осіб,
- танків − 7 700 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 14 891 (+33) од,
- артилерійських систем − 13 066 (+37) од,
- РСЗВ − 1 087 (+2) од,
- засобів ППО − 815 (+0) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 510 (+28) од,
- крилатих ракет − 2 222 (+0) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 796 (+56) од,
- спеціальної техніки − 2 142 (+20) од.
Генштаб зазначає, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника − зокрема, крилатих ракет.
"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", − пояснили у Генштабі.