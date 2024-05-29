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ЗСУ за добу знешкодили 1 300 окупантів і спалили 33 ББМ

Ірина БалачукСереда, 29 травня 2024, 08:01
ЗСУ за добу знешкодили 1 300 окупантів і спалили 33 ББМ
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії − лише за минулу добу відмінусували 1300 окупантів, 8 танків та 37 артилерійських систем.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 505 100 (+1 300) осіб,
  • танків − 7 700 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 14 891 (+33) од,
  • артилерійських систем − 13 066 (+37) од,
  • РСЗВ − 1 087 (+2) од,
  • засобів ППО − 815 (+0) од,
  • літаків − 357 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 510 (+28) од,
  • крилатих ракет − 2 222 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 796 (+56) од,
  • спеціальної техніки − 2 142 (+20) од.

Генштаб зазначає, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника − зокрема, крилатих ракет.

"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", − пояснили у Генштабі.

Теми: Росіявтрати у війні
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