ВСУ за сутки обезвредили 1 300 оккупантов и сожгли 33 ББМ
Среда, 29 мая 2024, 08:01
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 1300 оккупантов, 8 танков и 37 артиллерийских систем.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:
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- личного состава − около 505 100 (+1 300) человек,
- танков − 7 700 (+8) ед,
- боевых бронированных машин − 14 891 (+33) ед,
- артиллерийских систем − 13 066 (+37) ед,
- РСЗО − 1 087 (+2) ед,
- средств ПВО − 815 (+0) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 510 (+28) ед,
- крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подводных лодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 796 (+56) ед,
- специальной техники − 2 142 (+20) ед.
Генштаб отмечает, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника − в частности, крылатых ракет.
"Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", − пояснили в Генштабе.