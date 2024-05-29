ВСУ за сутки обезвредили 1 300 оккупантов и сожгли 33 ББМ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России − только за минувшие сутки отминусовали 1300 оккупантов, 8 танков и 37 артиллерийских систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.05.24 ориентировочно составили:

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личного состава − около 505 100 (+1 300) человек,

танков − 7 700 (+8) ед,

боевых бронированных машин − 14 891 (+33) ед,

артиллерийских систем − 13 066 (+37) ед,

РСЗО − 1 087 (+2) ед,

средств ПВО − 815 (+0) ед,

самолетов − 357 (+0) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня − 10 510 (+28) ед,

крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,

кораблей/катеров − 27 (+0) ед,

подводных лодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 17 796 (+56) ед,

специальной техники − 2 142 (+20) ед.

Генштаб отмечает, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника − в частности, крылатых ракет.

"Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", − пояснили в Генштабе.