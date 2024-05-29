Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Лукашенко призупинив участь Білорусі у договорі про скорочення озброєнь у Європі

Станіслав ПогоріловСереда, 29 травня 2024, 08:23
Лукашенко призупинив участь Білорусі у договорі про скорочення озброєнь у Європі
Олександр Лукашенко, фото: "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про припинення дії договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), підписаного 1990 року в Парижі.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Документ було опубліковано на Національному правовому порталі республіки. "Призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року", - йдеться в документі за підписом білоруського президента.

Реклама:

Довідково: У серпні 2022 року Чехія повідомила про призупинення зобов'язань за договором щодо Білорусії. У березні 2023 року аналогічне рішення ухвалили в Польщі. В Білорусі в жовтні 2023 року було ухвалено закон "Про призупинення дії договору про звичайні збройні сили в Європі щодо Республіки Польща та Чеської Республіки".

Довідково: Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписантки, включаючи танки, артилерію, вертольоти та літаки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 7 листопада 2023 року Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Після цього країни НАТО у спільній заяві оголосили про намір безстроково зупинити свою участь в договорі.

Теми: ЛукашенкоБілорусь
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У понеділок відключення світла можливі протягом усієї доби

Провокація у Франції: Біля Ейфелевої вежі залишили труни з написом про Україну

відеоБригада "Лють" показала знищений росіянами Вовчанськ

фото, відеоНа українських волонтерів у Празі напали російськомовні іноземці

Екстрені відключення світла скасовані - ДТЕК

оновленоКитай відмовляє інші країни їхати на Саміт миру – Зеленський

Усі новини...
Лукашенко
Лукашенко хоче посилити пропаганду в Білорусі, бо не вірить у незалежні ЗМІ
"Беларускі Гаюн": У Білорусь, де зустрічаються Лукашенко і Путін, прилетів літак Януковича
Лукашенко змінив начальника Генерального штабу Збройних сил Білорусі
Останні новини
22:19
відеоОмбудсмен звернувся до ООН через відео знущань з полонених на Харківському напрямку
22:10
У Стамбулі обвалився багатоквартирний будинок: під завалами люди
21:45
Близько 1,5 мільйона військовозобов’язаних оновили свої дані – Міноборони
21:33
Французькі ультраправі впевнено лідирують на виборах до Європарламенту
21:08
Саудівська Аравія не поїде на Саміт миру, бо там не буде Росії – ЗМІ
20:44
У Німеччині повідомили про затримання тисяч мігрантів під час перевірок на кордонах
20:22
легка атлетикаМагучіх здобула золото, Геращенко — третя на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі
20:18
Харківщина потерпає від авіаударів, росіяни здійснили невдалий штурм біля Стариці – Генштаб
20:03
ОПЕК+ продовжила скорочення видобутку нафти до 2025 року
19:52
мапаУ понеділок Україну прогріє до 32°, місцями дощі та грози
Усі новини...
Реклама:
Реклама: