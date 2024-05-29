Лукашенко призупинив участь Білорусі у договорі про скорочення озброєнь у Європі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон про припинення дії договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ), підписаного 1990 року в Парижі.

Джерело: "Інтерфакс"

Деталі: Документ було опубліковано на Національному правовому порталі республіки. "Призупинити дію Договору про звичайні збройні сили в Європі від 19 листопада 1990 року", - йдеться в документі за підписом білоруського президента.

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Довідково: У серпні 2022 року Чехія повідомила про призупинення зобов'язань за договором щодо Білорусії. У березні 2023 року аналогічне рішення ухвалили в Польщі. В Білорусі в жовтні 2023 року було ухвалено закон "Про призупинення дії договору про звичайні збройні сили в Європі щодо Республіки Польща та Чеської Республіки".

Довідково: Договір про звичайні збройні сили в Європі був підписаний 19 листопада 1990 року в Парижі 16 державами НАТО та шістьма державами організації Варшавського договору (Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія, СРСР та Чехословаччина) і набув чинності 9 листопада 1992 року.

Угода встановлювала квоти на кількість військової техніки, яку могли мати країни-підписантки, включаючи танки, артилерію, вертольоти та літаки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 7 листопада 2023 року Росія остаточно вийшла з Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ). Після цього країни НАТО у спільній заяві оголосили про намір безстроково зупинити свою участь в договорі.