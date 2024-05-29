Лукашенко приостановил участие Беларуси в договоре о сокращении вооружений в Европе

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон о прекращении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе, (ДОВСЕ), подписанного в 1990 году в Париже.

Источник: "Интерфакс"

Детали: Документ был опубликован на Национальном правовом портале республики. "Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года", - говорится в документе за подписью белорусского президента.

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В августе 2022 года Чехия сообщила о приостановлении обязательств по договору в отношении Белоруссии. В марте 2023 года аналогичное решение приняли в Польше. В Беларуси в октябре 2023 года был принят закон "О приостановлении действия договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Республики Польша и Чешской Республики".

Справочно: Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 16 государствами НАТО и шестью государствами организации Варшавского договора (Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия) и вступил в силу 9 ноября 1992 года.

Соглашение устанавливало квоты на количество военной техники, которую могли иметь страны-подписанты, включая танки, артиллерию, вертолеты и самолеты.

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Напомним: 7 ноября 2023 года Россия окончательно вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). После этого страны НАТО в совместном заявлении объявили о намерении бессрочно остановить свое участие в договоре.