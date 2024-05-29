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КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Ирина БалачукСреда, 29 мая 2024, 08:25
КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею
ФОТО YONHAP

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею.

Источник: крупнейшее южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на сеульских военных

Детали: По данным Объединенного комитета начальников штабов, с вечера вторника воздушные шары пересекали границу и падали в разных местах по всей стране, достигнув даже юго-восточной провинции Южный Кенсан.

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Внутри пакетов, привязанных к шарам, был разнообразный мусор − пластиковые бутылки, батарейки, части обуви и даже навоз. 

 
Фото Yonhap

Прямая речь представителя Объединенного комитета начальников штабов: "Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею, чтобы она немедленно прекратила свои бесчеловечные и вульгарные действия". 

 
Фото Yonhap

Детали: В то же время Северная Корея назвала свои действия акцией "око за око" − мол, это сделали в ответ на листовки с призывом свергнуть пхеньянский режим, которые активисты отправляли с территории Южной Кореи также с помощью воздушных шаров.

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Темы: КНДРЮжная Корея
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