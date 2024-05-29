Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP
Середа, 29 травня 2024, 10:23
Колишній президент США Дональд Трамп під час зустрічі з донорами його передвиборчої кампанії заявив, що розбомбив би Москву й Пекін, пише The Washington Post.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на WP
Деталі: Видання пише, що на заходах зі збору коштів Трамп часто говорить про зовнішню політику.
Реклама:
І на одному з таких заходів Трамп нібито припустив, що розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай окупував Тайвань за його президентства.
WP зазначає, що цими словами колишній президент США здивував деяких донорів.
Для довідки: На момент першого президентського терміну Трампа Росія вже окупувала Крим і частину Донбасу.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Нещодавно ЗМІ повідомляли, що Трамп у разі перемоги на виборах у листопаді 2024 року може висунути вимогу перед членами НАТО витрачати не 2%, а 3% ВВП на оборону.
- Варто зазначити, що у лютому Трамп на передвиборчому заході розповів, як погрожував союзникам "заохотити Росію" до агресії проти них, щоб змусити їх збільшити внески у колективну безпеку НАТО. Його слова викликали неабиякий резонанс серед союзників по Альянсу.