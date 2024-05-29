Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

Колишній президент США Дональд Трамп під час зустрічі з донорами його передвиборчої кампанії заявив, що розбомбив би Москву й Пекін, пише The Washington Post.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на WP

Деталі: Видання пише, що на заходах зі збору коштів Трамп часто говорить про зовнішню політику.

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І на одному з таких заходів Трамп нібито припустив, що розбомбив би Москву і Пекін, якби Росія вторглася в Україну або Китай окупував Тайвань за його президентства.

WP зазначає, що цими словами колишній президент США здивував деяких донорів.

Для довідки: На момент першого президентського терміну Трампа Росія вже окупувала Крим і частину Донбасу.

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